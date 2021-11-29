الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

وصف قاضي قضاة فلسطين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي في الخليل بأنه عدوان صريح على المسلمين، بينما قالت الخارجية الفلسطينية إنه توزيع مفضوح للأدوار بهدف توسيع الاستيطان.