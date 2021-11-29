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من برنامج: المسائية

الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي بذريعة إضاءة شمعدان عيد الأنوار اليهودي سابقة خطيرة تؤكد حجم المشاركة الرسمية في عملية تهويد الحرم الإبراهيمي.
29/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 10 minutes 32 seconds

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مدة الفيديو 04 minutes 32 seconds

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مدة الفيديو 15 minutes 08 seconds
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حول هذه القصة

إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي

رئيس إسرائيل يقتحم المسجد الإبراهيمي.. والخارجية الفلسطينية: توزيع مفضوح للأدوار (فيديو)

وصف قاضي قضاة فلسطين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي في الخليل بأنه عدوان صريح على المسلمين، بينما قالت الخارجية الفلسطينية إنه توزيع مفضوح للأدوار بهدف توسيع الاستيطان.

Published On 28/11/2021
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