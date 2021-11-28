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27:41
من برنامج: المسائية

مقتل ضابطين سودانيين في اشتباكات حدودية مع إثيوبيا

قتل ضابطان بالجيش السوداني في اشتباكات عسكرية مع قوات إثيوبية على حدود البلدين، حيث تصدى الجيش السوداني لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرا، في منطقة الفشقة.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:40 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

مصادر عسكرية للجزيرة مباشر: مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية بالفشقة

قالت مصادر عسكرية للجزيرة مباشر إن مناوشات حدثت بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية أمس الخميس بمنطقة جبل طيارة شمال شرقي معسكر الأنفال، بمحلية القلابات الشرقية بولاية القضارف شرقي السودان.

Published On 16/7/2021
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