مقتل ضابطين سودانيين في اشتباكات حدودية مع إثيوبيا

أكد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، تمسكه بأراضي مناطق “الفشقة” الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا، مؤكدا أنه لا يريد الدخول في حرب لكن “سينتصر إن فُرضت عليه”.