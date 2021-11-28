أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، مقتل 6 أفراد من قواته بمنطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا في هجوم شنته مجموعات تابعة للجيش والمليشيات الإثيوبية.
27:41
مقتل ضابطين سودانيين في اشتباكات حدودية مع إثيوبيا
قتل ضابطان بالجيش السوداني في اشتباكات عسكرية مع قوات إثيوبية على حدود البلدين، حيث تصدى الجيش السوداني لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرا، في منطقة الفشقة.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:40 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد