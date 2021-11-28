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من برنامج: المسائية

كورونا.. قلق عالمي من احتمالية تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”

تتسع حالة القلق في كثير من دول العالم جراء المتحور “أوميكرون” سلالة فيروس كورونا الجديدة في ظل مخاوف من عودة الإغلاق الكامل تحسبًا لتفشي المتحور الجديد، وظهرت حالات من المتحور تباعًا في عدد من الدول.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:39 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 04 minutes 32 seconds

رسائل مؤثرة من ذوي المعتقلين في مصر

مدة الفيديو 23 minutes 08 seconds

مقتل ضابطين سودانيين في اشتباكات حدودية مع إثيوبيا

مدة الفيديو 27 minutes 41 seconds
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