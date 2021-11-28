قال التحالف العالمي للقاحات (جافي)، اليوم السبت، إن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون) يعد مؤشرًا على نقص اللقاحات في أنحاء كثيرة من العالم.
25:15
كورونا.. قلق عالمي من احتمالية تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”
تتسع حالة القلق في كثير من دول العالم جراء المتحور “أوميكرون” سلالة فيروس كورونا الجديدة في ظل مخاوف من عودة الإغلاق الكامل تحسبًا لتفشي المتحور الجديد، وظهرت حالات من المتحور تباعًا في عدد من الدول.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:39 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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