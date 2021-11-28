25:15

من برنامج: المسائية كورونا.. قلق عالمي من احتمالية تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”

تتسع حالة القلق في كثير من دول العالم جراء المتحور “أوميكرون” سلالة فيروس كورونا الجديدة في ظل مخاوف من عودة الإغلاق الكامل تحسبًا لتفشي المتحور الجديد، وظهرت حالات من المتحور تباعًا في عدد من الدول.

المصدر : الجزيرة مباشر