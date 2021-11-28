“المسائية” يستضيف صانع المحتوى السوداني عندل مصطفى

قال ميرغني موسى وزير النقل في الحكومة السودانية المنحلة “إن الشعب السوداني قال كلمته في مليونية اليوم وإنه لا خيار أمام السودان في الظرف الراهن سوى الحرية والديمقراطية والحكم المدني”.