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من برنامج: المسائية

“المسائية” يستضيف صانع المحتوى السوداني عندل مصطفى

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ساخرة لصانع المحتوى السوداني عندل مصطفى، وجاء عدد من تلك المقاطع الساخرة لتحاكي فقرات مما يقدم عبر برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:35 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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