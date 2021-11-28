أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني على أن التنفيذ الدقيق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يضمن الوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وإنهاء الفترة الانتقالية.
44:56
تواصل المظاهرات المطالبة بالقصاص لـ “شهداء الثورة” السودانية
تتواصل في العاصمة السودانية الخرطوم الاحتجاجات المطالبة بمدنية الدولة والقصاص للضحايا لا سيما الذين سقطوا في الاحتجاجات الرافضة لقرارات قائد الجيش، ورفع المحتجون شعارات تطالب بفك الشراكة مع العسكر.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد