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من برنامج: المسائية

تواصل المظاهرات المطالبة بالقصاص لـ “شهداء الثورة” السودانية

تتواصل في العاصمة السودانية الخرطوم الاحتجاجات المطالبة بمدنية الدولة والقصاص للضحايا لا سيما الذين سقطوا في الاحتجاجات الرافضة لقرارات قائد الجيش، ورفع المحتجون شعارات تطالب بفك الشراكة مع العسكر.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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