تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
04:32
من برنامج: المسائية

الاحتلال يمنع محافظ القدس من مرافقة ابنته في يوم زواجها

تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديوهات لمحافظ القدس المحتلة عدنان غيث، وهو يودع ابنته يوم زفافها من أمام منزل الأسرة من دون أن يتمكن من مرافقتها بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الاحتلال.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

“المسائية” يستضيف صانع المحتوى السوداني عندل مصطفى

مدة الفيديو 08 minutes 36 seconds

رسائل مؤثرة من ذوي المعتقلين في مصر

مدة الفيديو 23 minutes 08 seconds

كورونا.. قلق عالمي من احتمالية تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”

مدة الفيديو 25 minutes 15 seconds

مقتل ضابطين سودانيين في اشتباكات حدودية مع إثيوبيا

مدة الفيديو 27 minutes 41 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

“المسائية” يستضيف صانع المحتوى السوداني عندل مصطفى

مدة الفيديو 08 minutes 36 seconds

رسائل مؤثرة من ذوي المعتقلين في مصر

مدة الفيديو 23 minutes 08 seconds

كورونا.. قلق عالمي من احتمالية تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”

مدة الفيديو 25 minutes 15 seconds

مقتل ضابطين سودانيين في اشتباكات حدودية مع إثيوبيا

مدة الفيديو 27 minutes 41 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

صاحب المحلات الـ8 المهدمة بالقدس: الاحتلال استهدفها لموقعها الحيوي مستغلا إجازة المحكمة (فيديو)

أفاد عصام الخطيب صاحب المحلات التجارية الثمانية -التي هدمتها سلطات الاحتلال في بلدة حزما قرب القدس- أن القوات قدمت إليهم في الرابعة عصرا وأعطتهم مهلة 9 ساعات بدأوا بعدها بالهدم في الثانية صباحا.

Published On 5/8/2021
من برنامج: هاشتاج

محافظ القدس: المدينة اليوم منكوبة

قال عدنان أبو قيس محافظ مدينة القدس إن مدينة القدس تعد منكوبة، لأن 36 ألف مواطن مقدسي معرضون للتهجير القسري، معتبرا ما وقع من انتهاكات لحقوق المقدسيين يشكل حملة لاستهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.

مناشدات واسعة بإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

محافظ القدس للجزيرة مباشر: 36 ألف فلسطيني معرضون للتهجير القسري من المدينة (فيديو)

كشف عدنان غيث محافظ مدينة القدس إن ما وقع في، يونيو/حزيران الماضي، من انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين المقدسيين في القدس يشكل حملة تصعيدية غير مسبوقة في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

Published On 3/7/2021
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة