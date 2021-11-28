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من برنامج: المسائية الاحتلال يمنع محافظ القدس من مرافقة ابنته في يوم زواجها

تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديوهات لمحافظ القدس المحتلة عدنان غيث، وهو يودع ابنته يوم زفافها من أمام منزل الأسرة من دون أن يتمكن من مرافقتها بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر