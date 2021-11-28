تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحافظ القدس المحتلة وهو يودع ابنته يوم زفافها من أمام منزل الأسرة دون أن يتمكن من مرافقتها إلى الحفل.
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الاحتلال يمنع محافظ القدس من مرافقة ابنته في يوم زواجها
تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديوهات لمحافظ القدس المحتلة عدنان غيث، وهو يودع ابنته يوم زفافها من أمام منزل الأسرة من دون أن يتمكن من مرافقتها بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الاحتلال.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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