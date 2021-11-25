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من برنامج: المسائية

مريم الصادق المهدي: أساس المشكلة في السودان الثقة وانعدام الثقة

قالت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية المستقيلة إن أساس المشكلة في كل الساحة السودانية تكمن في الثقة وانعدام الثقة وأن توقيع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك على الاتفاق زاد هذه الأزمة.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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السودان.. تجمع المهنيين والحزب الشيوعي يرفضان اتفاق البرهان – حمدوك والأخير يباشر مهام رئاسة الوزارة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي، الأحد، رفضهما لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

Published On 21/11/2021
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