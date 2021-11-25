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من برنامج: المسائية مريم الصادق المهدي: أساس المشكلة في السودان الثقة وانعدام الثقة

قالت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية المستقيلة إن أساس المشكلة في كل الساحة السودانية تكمن في الثقة وانعدام الثقة وأن توقيع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك على الاتفاق زاد هذه الأزمة.

المصدر : الجزيرة مباشر