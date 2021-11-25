انطلقت في العاصمة الخرطوم وولايات سودانية أخرى اليوم الخميس، مظاهرات تحت شعار “الوفاء للشهداء” للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضا للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
40:28
مريم الصادق المهدي: أساس المشكلة في السودان الثقة وانعدام الثقة
قالت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية المستقيلة إن أساس المشكلة في كل الساحة السودانية تكمن في الثقة وانعدام الثقة وأن توقيع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك على الاتفاق زاد هذه الأزمة.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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