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من برنامج: المسائية

ليلى بن خليفة.. أول سيدة تترشح للرئاسة في ليبيا

تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة (46 عاما)، بأوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة الليبية المرتقبة لتكون أول امرأة تقدم على هذه الخطوة في تاريخ البلاد، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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