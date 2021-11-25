قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح “هذه الاتهامات -القائلة إن قانون الانتخابات مفصّل على مقاس أناس بعينها- مردودٌ عليها، فالقوانين صدرت بالتوافق.
09:47
ليلى بن خليفة.. أول سيدة تترشح للرئاسة في ليبيا
تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة (46 عاما)، بأوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة الليبية المرتقبة لتكون أول امرأة تقدم على هذه الخطوة في تاريخ البلاد، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشح.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد