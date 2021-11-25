ليلى بن خليفة.. أول سيدة تترشح للرئاسة في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الجمعة، عدم الترشح أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى تقديم مقترح بتأجيلها إلى 15 فبراير/شباط المقبل.