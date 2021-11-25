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21:56
من برنامج: المسائية

ليبيا.. استبعاد عدد من مرشحي الرئاسة من بينهم سيف الإسلام القذافي

أعلنت لجنة الانتخابات الليبية أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة لنوري بوسهمين وعلي زيدان ومحمد الشريف وآخرين من قائمة المترشحين.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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