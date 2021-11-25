ليبيا.. استبعاد عدد من مرشحي الرئاسة من بينهم سيف الإسلام القذافي

قالت مفوضية الانتخابات الليبية إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية أغلق، وأن عدد المرشحين وصل إلى 98 مرشحا، مؤكدة أن طلبات الترشح المقدمة لا تعني بالضرورة أنه قد تم قبول الترشح.