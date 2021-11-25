قالت مفوضية الانتخابات الليبية إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية أغلق، وأن عدد المرشحين وصل إلى 98 مرشحا، مؤكدة أن طلبات الترشح المقدمة لا تعني بالضرورة أنه قد تم قبول الترشح.
21:56
ليبيا.. استبعاد عدد من مرشحي الرئاسة من بينهم سيف الإسلام القذافي
أعلنت لجنة الانتخابات الليبية أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة لنوري بوسهمين وعلي زيدان ومحمد الشريف وآخرين من قائمة المترشحين.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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