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من برنامج: المسائية حماس تستهجن وضعها في قائمة “المنظمات الإرهابية” ببريطانيا

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إن قبول البرلمان البريطاني لمذكرة وزيرة الداخلية بوضع الحركة في قائمة “المنظمات الإرهابية” دليل على عقلية الاحتلال العنصرية التي ما زالت تعاني منها بريطانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر