أقر مجلس النواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) قانونًا يحظر نشر أعلام المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوربي على أنها “إرهابية”، بما في ذلك حركة (حماس) الفلسطينية وحزب العمال الكردستاني الكردي.
11:56
حماس تستهجن وضعها في قائمة “المنظمات الإرهابية” ببريطانيا
قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إن قبول البرلمان البريطاني لمذكرة وزيرة الداخلية بوضع الحركة في قائمة “المنظمات الإرهابية” دليل على عقلية الاحتلال العنصرية التي ما زالت تعاني منها بريطانيا.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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