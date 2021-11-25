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11:56
من برنامج: المسائية

حماس تستهجن وضعها في قائمة “المنظمات الإرهابية” ببريطانيا

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إن قبول البرلمان البريطاني لمذكرة وزيرة الداخلية بوضع الحركة في قائمة “المنظمات الإرهابية” دليل على عقلية الاحتلال العنصرية التي ما زالت تعاني منها بريطانيا.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: بعد منتصف الليل

كيف ترون قرار الداخلية البريطانية باتخاذ إجراءات لحظر حركة حماس؟

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون يصنف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، وأرجعت بريتي القرار إلى أن “حماس لديها إمكانيات إرهابية كبيرة، وأسلحة متطورة”.

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