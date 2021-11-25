السودان.. مجلس السيادة يدعو للتحقيق في قتل المتظاهرين

توالت ردود الفعل الدولية على المظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي أطلق عليها مليونية 13 نوفمبر، وأبدت السفارة الأمريكية في الخرطوم أسفها للخسائر في الأرواح وإصابات المتظاهرين.