قال إسماعيل فرج شقيق القتيل لؤي تاج السر عبد الرحمن فرج الذي قتل خلال فض الأمن السوداني مظاهرات مناهضة لإجراءات قائد الجيش السوداني أمس الأربعاء، إن شقيقه قتل قنصا برصاصتين في الصدر.
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السودان.. مجلس السيادة يدعو للتحقيق في قتل المتظاهرين
دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى التحقيق في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات 17 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يأتي هذا فيما أطلقت السلطات سراح فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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