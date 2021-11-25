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من برنامج: المسائية

السودان.. مجلس السيادة يدعو للتحقيق في قتل المتظاهرين

دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى التحقيق في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات 17 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يأتي هذا فيما أطلقت السلطات سراح فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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ردود الفعل الدولية على مظاهرات السودان

توالت ردود الفعل الدولية على المظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي أطلق عليها مليونية 13 نوفمبر، وأبدت السفارة الأمريكية في الخرطوم أسفها للخسائر في الأرواح وإصابات المتظاهرين.

ضحايا جدد في احتجاجات السودان.. العصيان المدني يشتد وإدانة أمريكية لقرارات البرهان

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في السودان بوفاة الشاب محمد عبد السلام منذ قليل متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت يوم الاثنين الماضي، ليرتفع عدد القتلي إلى 9 على الأقل.

Published On 28/10/2021
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