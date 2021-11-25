ما زالت صورة ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس تتصدر المنصات الفلسطينية والعربية، ولاقت تضامنا واسعا لحظة اعتقالها من قبل قوات الاحتلال وهي تبلغ من العمر 12 عاما فقط.
12:23
الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم
التقت “الجزيرة مباشر” عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس التي أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين واستشهاده، وافتخرت آية أبو شخيدم بما قام به والدها قائلة “فخورون بك ونسير على خطاك يا أبي”.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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