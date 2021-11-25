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من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم

التقت “الجزيرة مباشر” عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس التي أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين واستشهاده، وافتخرت آية أبو شخيدم بما قام به والدها قائلة “فخورون بك ونسير على خطاك يا أبي”.
24/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: هاشتاج

صورة ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم تتصدر مواقع التواصل

ما زالت صورة ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس تتصدر المنصات الفلسطينية والعربية، ولاقت تضامنا واسعا لحظة اعتقالها من قبل قوات الاحتلال وهي تبلغ من العمر 12 عاما فقط.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم.. ولحظة اعتقال طفلته تفجر الغضب على مواقع التواصل (فيديو)

تداولت المنصات الفلسطينيّة والعربيّة، صورة ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم أثناء لحظة اعتقالها، عقب تنفيذ والدها لعملية القدس وسط انتقادات واسعة وتنديد بهذه الممارسات، ووصف مغردون التصرف بـ “المستفز”.

Published On 22/11/2021
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