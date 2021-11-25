الجزيرة مباشر تلتقي عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم

ما زالت صورة ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس تتصدر المنصات الفلسطينية والعربية، ولاقت تضامنا واسعا لحظة اعتقالها من قبل قوات الاحتلال وهي تبلغ من العمر 12 عاما فقط.