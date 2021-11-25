طلب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان من أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش فصل عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بزعم أنهم محرضون على “الإرهاب ومعادون للسامية”
06:29
اتحاد الموظفين العرب في الأونروا يعلق العمل جزئيا
علق اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل جزئيا في المدارس والمراكز التابعة للأونروا، ويأتي هذا الاجراء في إطار التصعيد ما لم تتم الاستجابة لحقوق العاملين.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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