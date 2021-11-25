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من برنامج: المسائية اتحاد الموظفين العرب في الأونروا يعلق العمل جزئيا

علق اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل جزئيا في المدارس والمراكز التابعة للأونروا، ويأتي هذا الاجراء في إطار التصعيد ما لم تتم الاستجابة لحقوق العاملين.

المصدر : الجزيرة مباشر