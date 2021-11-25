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من برنامج: المسائية

اتحاد الموظفين العرب في الأونروا يعلق العمل جزئيا

علق اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل جزئيا في المدارس والمراكز التابعة للأونروا، ويأتي هذا الاجراء في إطار التصعيد ما لم تتم الاستجابة لحقوق العاملين.
25/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 10 minutes 06 seconds

ليبيا.. استبعاد عدد من مرشحي الرئاسة من بينهم سيف الإسلام القذافي

مدة الفيديو 21 minutes 56 seconds

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مدة الفيديو 08 minutes 02 seconds
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حول هذه القصة

إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بفصل موظفين في الأونروا.. لماذا؟

طلب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان من أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش فصل عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بزعم أنهم محرضون على “الإرهاب ومعادون للسامية”

Published On 3/8/2021
من برنامج: المسائية

استئناف المساعدات الأمريكية لوكالة الأونروا

رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استئناف مساعدتها للوكالة التي أوقفتها إدارة دونالد ترمب منذ العام 2018، على أن تبلغ 235 مليون دولار.

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