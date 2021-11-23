تقرير: مصر تسيئ استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية

أكد الناطق باسم القوات المسلحة المصرية توقيع القاهرة وباريس اتفاق تشتري بموجبه مصر 30 طائرة جديدة من طراز رافال، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته إلى عشر سنوات.