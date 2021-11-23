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17:47
من برنامج: المسائية

تقرير: مصر تسيئ استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية

كشف تحقيق أجراه موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي، أن مصر أساءت استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية، واستند التحقيق على مئات الوثائق الفرنسية السرية بشأن مهمة استخباراتية تدعى سيرلي.
23/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

مدة الفيديو 29 minutes 12 seconds

استقالة 12 من وزراء الحرية والتغيير في السودان

مدة الفيديو 54 minutes 17 seconds

السودان.. اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك

مدة الفيديو 01 hours 20 minutes 06 seconds

عبد الواحد محمد نور: نرفض اتفاقية حمدوك والبرهان

مدة الفيديو 23 minutes 45 seconds
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حول هذه القصة

وثائق سرية: تعاون استخباراتي بين فرنسا ومصر أودى بحياة مئات المدنيين في الصحراء الغربية

نشر موقع (ديسكلوز) الاستقصائي الفرنسي وثائق سرية تكشف تفاصيل مهمة استخباراتية بين مصر وفرنسا لمراقبة واستطلاع منطقة الصحراء الغربية تسببت في مقتل مئات المدنيين بذريعة الاشتباه في كونهم مهربين.

Published On 22/11/2021

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السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت يؤكد أن المخرجات العام لمؤتمر برلين 2 تمثل تحولا مفصليا في الحياة السياسية ف ليبيا، وأن المجتمع الدولي تفاعل إيجابيا مع مطالب الشعب الليبي.

Published On 23/6/2021
من برنامج: المسائية

مصر وفرنسا توقعان عقد شراء 30 طائرة من طراز “رافال”

أكد الناطق باسم القوات المسلحة المصرية توقيع القاهرة وباريس اتفاق تشتري بموجبه مصر 30 طائرة جديدة من طراز رافال، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته إلى عشر سنوات.

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