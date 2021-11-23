نشر موقع (ديسكلوز) الاستقصائي الفرنسي وثائق سرية تكشف تفاصيل مهمة استخباراتية بين مصر وفرنسا لمراقبة واستطلاع منطقة الصحراء الغربية تسببت في مقتل مئات المدنيين بذريعة الاشتباه في كونهم مهربين.
17:47
تقرير: مصر تسيئ استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية
كشف تحقيق أجراه موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي، أن مصر أساءت استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية، واستند التحقيق على مئات الوثائق الفرنسية السرية بشأن مهمة استخباراتية تدعى سيرلي.
23/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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