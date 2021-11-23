أعلنت قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، في السودان عن دعمها لحراك الجماهير في 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رفضا لقرارات البرهان والتمسك التام بعدم التفاوض مع من وصفوهم بـ”الانقلابيين”.
54:17
استقالة 12 من وزراء الحرية والتغيير في السودان
تقدم 12 وزيرا من وزراء الحرية والتغيير في السودان باستقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد تكليف حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات عقب توقيعه اتفاق سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
23/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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