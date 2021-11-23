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54:17
من برنامج: المسائية

استقالة 12 من وزراء الحرية والتغيير في السودان

تقدم 12 وزيرا من وزراء الحرية والتغيير في السودان باستقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد تكليف حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات عقب توقيعه اتفاق سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
23/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 17 minutes 47 seconds

إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

مدة الفيديو 29 minutes 12 seconds

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Published On 21/10/2021
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