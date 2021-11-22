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من برنامج: المسائية

تونس.. الدستوري الحر يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

شهدت العاصمة تونس وقفة احتجاجية دعا إليها الحزب الدستوري الحر للمطالبة بحل البرلمان وانتخابات تشريعية مبكرة، وأغلقت أجهزة الأمن الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، مع حضور أمني مكثف.
21/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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Published On 20/11/2021
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