يظن معارضو سعيد وهم يطاولونه ولا يسقطونه بأن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد ستسقطه وتكفيهم شر القتال بل ستعيد إليهم السلطة التي اغتصبها، لكنهم يغفلون أن الأزمة ستقضي عليهم مجتمعين وفرادى
04:38
تونس.. الدستوري الحر يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة
شهدت العاصمة تونس وقفة احتجاجية دعا إليها الحزب الدستوري الحر للمطالبة بحل البرلمان وانتخابات تشريعية مبكرة، وأغلقت أجهزة الأمن الطرق المؤدية إلى وسط المدينة، مع حضور أمني مكثف.
21/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد