تونس.. الدستوري الحر يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

قال كاتب وأستاذ في القانون، إن إدارة معرض تونس الدولي للكتاب منعت عرض كتاب له عن الفساد بدعوى أنه “يسيء إلى تونس” في خطوة تعزز المخاوف بعودة الرقابة والتضييق على الحريات.