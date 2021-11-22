تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
12:30
من برنامج: المسائية

الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان السياسي الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء لاحتواء الأزمة في السودان.
22/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

السودان.. اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك

مدة الفيديو 01 hours 20 minutes 06 seconds

عبد الواحد محمد نور: نرفض اتفاقية حمدوك والبرهان

مدة الفيديو 23 minutes 45 seconds

حزب المؤتمر السوداني.. اتفاق حمدوك والبرهان شرعنة للانقلاب

مدة الفيديو 39 minutes 24 seconds

مصر تشيد بالاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في السودان

مدة الفيديو 18 minutes 11 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

السودان.. اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك

مدة الفيديو 01 hours 20 minutes 06 seconds

عبد الواحد محمد نور: نرفض اتفاقية حمدوك والبرهان

مدة الفيديو 23 minutes 45 seconds

حزب المؤتمر السوداني.. اتفاق حمدوك والبرهان شرعنة للانقلاب

مدة الفيديو 39 minutes 24 seconds

مصر تشيد بالاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في السودان

مدة الفيديو 18 minutes 11 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

تجمع المهنيين السودانيين يتهم قوات الشرطة

اتهم تجمع المهنيين السودانيين قوات الشرطة بإضرام النيران في قسم شرطة حي الشعبية بالخرطوم بحري، بعد الانسحاب من منطقتي الشعبية والمزاد بمدينة بحري في محاولة لاتهام الثوار وتبرير مخططاتها.

المزيد من البرامج
الأكثر قراءة