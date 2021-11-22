اتهم تجمع المهنيين السودانيين قوات الشرطة بإضرام النيران في قسم شرطة حي الشعبية بالخرطوم بحري، بعد الانسحاب من منطقتي الشعبية والمزاد بمدينة بحري في محاولة لاتهام الثوار وتبرير مخططاتها.
12:30
الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان
رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان السياسي الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء لاحتواء الأزمة في السودان.
22/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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