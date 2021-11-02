انسحاب محامي عائلة بنات بعد التهجم على شاهده

توجهت أسرة الناشط الحقوقي الفلسطيني نزار بنات الذي توفي في يونيو/ حزيران بعد ساعات على اعتقاله من قوات الأمن الفلسطينية إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.