عقدت المحكمة العسكرية الفلسطينية في رام الله جلسة جديدة أمس الإثنين للنظر في ملف مقتل المعارض السياسي نزار بنات حيث شهدت الجلسة انسحاب محامي عائلة بنات غاندي أمين الربعي من المحكمة.
10:31
انسحاب محامي عائلة بنات بعد التهجم على شاهده
عقدت المحكمة العسكرية الفلسطينية جلسة للنظر في ملف مقتل المعارض السياسي نزار بنات حيث شهدت الجلسة انسحاب محامي عائلة بنات غاندي الربعي من المحكمة بعد تهجم محامي المتهمين على الشاهد حسين بنات.
2/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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