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من برنامج: المسائية

انسحاب محامي عائلة بنات بعد التهجم على شاهده

عقدت المحكمة العسكرية الفلسطينية جلسة للنظر في ملف مقتل المعارض السياسي نزار بنات حيث شهدت الجلسة انسحاب محامي عائلة بنات غاندي الربعي من المحكمة بعد تهجم محامي المتهمين على الشاهد حسين بنات.
2/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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شقيق نزار بنات: لن نعود للجلسات.. ومحامي العائلة: هذا سر انسحابي من المحكمة (فيديو)

عقدت المحكمة العسكرية الفلسطينية في رام الله جلسة جديدة أمس الإثنين للنظر في ملف مقتل المعارض السياسي نزار بنات حيث شهدت الجلسة انسحاب محامي عائلة بنات غاندي أمين الربعي من المحكمة.

Published On 2/11/2021

إحالة قوة أمنية فلسطينية تسببت في وفاة نزار بنات إلى المحاكمة العسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” وجهت إلى جميع ضباط وعناصر القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.

Published On 6/9/2021
من برنامج: هاشتاج

اعتذار السلطة الفلسطينية عن مقتل نزار بنات يثير الجدل على منصات التواصل

أثارت تصريحات لحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية بشأن حادثة مقتل الناشط نزار بنات، جدلا واسعا على منصات التواصل، إذ تقدم الشيخ باعتذار عن مقتل بنات مبررا ما حدث بأنه خطأ في إنفاذ القانون.

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