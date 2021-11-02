السودان.. إعفاء النائب العام المكلف وعدد من وكلاء النيابة

قال مصدر من عائلة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إنه أعيد اعتقاله اليوم الإثنين بعد إطلاق سراحه أمس.