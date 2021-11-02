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من برنامج: المسائية

السودان.. إعفاء النائب العام المكلف وعدد من وكلاء النيابة

أعفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان النائب العام المكلف مبارك محمود من منصبه، و7 وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق.
2/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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إعادة اعتقال رئيس حزب البشير وعدد من رموز النظام المعزول بعد ساعات من الإفراج عنهم

قال مصدر من عائلة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إنه أعيد اعتقاله اليوم الإثنين بعد إطلاق سراحه أمس.

Published On 1/11/2021
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