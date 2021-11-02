الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الأحد، إن استقالته من الحكومة “غير واردة”، وذلك عقب الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض على خلفية تصريحاته عن حرب اليمن.