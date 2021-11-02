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من برنامج: المسائية

الرئيس اللبناني: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التأكيد على حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية وترسيخها من خلال الاتفاقات الثنائية بين البلدين بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض وتسبب الأزمات.
2/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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مدة الفيديو 06 minutes 43 seconds

خلافات حول قانونية إجراء الانتخابات الليبية

مدة الفيديو 26 minutes 42 seconds

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مدة الفيديو 54 minutes 15 seconds
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عبد الله بو حبيب: حجب الثقة عن الحكومة اللبنانية غير وارد

قال عبد الله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني “إن حجب الثقة غير وارد في الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، ونريد أن نعالج الأزمة الراهنة مع السعودية جراء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي”.

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