قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.
14:37
معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام
قالت أسماء قزمار زوجة الأسير الفلسطيني علاء سميح الأعرج إنه يعاني ظروف اعتقال وعزل صعبة في عيادة سجن الرملة الطبية غير مؤهلة لاستقبال حالات مثل التي يعاني منها علاء بعد 100 يوم من الإضراب عن الطعام.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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