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البث الحي
14:37
من برنامج: المسائية

معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

قالت أسماء قزمار زوجة الأسير الفلسطيني علاء سميح الأعرج إنه يعاني ظروف اعتقال وعزل صعبة في عيادة سجن الرملة الطبية غير مؤهلة لاستقبال حالات مثل التي يعاني منها علاء بعد 100 يوم من الإضراب عن الطعام.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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فايزر.. اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد كورونا

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بالخطأ.. تسريب وثائق سرية عن الجيش الإسرائيلي

مدة الفيديو 06 minutes 31 seconds

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هآرتس: إسرائيل بحاجة لإعادة النظر في سياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.

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وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

نظمت في مدن عدة بالضفة الغربية وقفات دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشارك أهالي الأسرى وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية في وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر بجنين والبيرة.

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ممثل الأسرى: سجون الاحتلال بدأت حربا على الأسرى الفلسطينيين

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين، وأفادت رسالة موقعة من ممثل الأسرى في سجون الاحتلال أن إدارة سجون الاحتلال بدأت شن حرب شاملة على الأسرى.

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