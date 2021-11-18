14:37

من برنامج: المسائية معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

قالت أسماء قزمار زوجة الأسير الفلسطيني علاء سميح الأعرج إنه يعاني ظروف اعتقال وعزل صعبة في عيادة سجن الرملة الطبية غير مؤهلة لاستقبال حالات مثل التي يعاني منها علاء بعد 100 يوم من الإضراب عن الطعام.

المصدر : الجزيرة مباشر