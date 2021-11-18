قال الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن “أفغانستان تتمتع بأمن وأمان”، مشيرا إلى أن التفجيرات التي تحصل في أفغانستان “أمر طبيعي”.
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محمد نعيم يدعو لرفع التجميد عن أموال الشعب الأفغاني
قال محمد نعيم الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان إن الولايات المتحدة لم تفِ بما تعهدت به وجمّدت أموالا للشعب الأفغاني، وتمنع العقوبات المفروضة على الحركة الوصول إلى نحو 10 مليارات دولار.
18/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202108:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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