محمد نعيم يدعو لرفع التجميد عن أموال الشعب الأفغاني

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، نحن نريد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع الجميع، والتعاون في الأمور الفنية أمر مرحب به مع تركيا وباقي دول العالم، لكن دون المساس بالسيادة الوطنية.