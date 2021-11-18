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من برنامج: المسائية

محمد نعيم يدعو لرفع التجميد عن أموال الشعب الأفغاني

قال محمد نعيم الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان إن الولايات المتحدة لم تفِ بما تعهدت به وجمّدت أموالا للشعب الأفغاني، وتمنع العقوبات المفروضة على الحركة الوصول إلى نحو 10 مليارات دولار.
18/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202108:53 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

محمد نعيم: يجب أن يحترم المجتمع الدولي إرادة الشعب الأفغاني

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، إن الشعب الأفغاني يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وإنه بحاجة إلى المساعدات العاجلة، لكنه أكد ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي رغبة وإرادة الشعب.

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محمد نعيم: نرحب بالتعاون دون المساس بسيادتنا الوطنية

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، نحن نريد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع الجميع، والتعاون في الأمور الفنية أمر مرحب به مع تركيا وباقي دول العالم، لكن دون المساس بالسيادة الوطنية.

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