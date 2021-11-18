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من برنامج: المسائية

ترشح حفتر يتسبب في إشعال مبكر لانتخابات الرئاسة الليبية

اشتعلت المنافسة مبكرا في انتخابات الرئاسة الليبية المرتقبة بعدما تقدم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، واعتبر حفتر أن الانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة الحالية.
17/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202112:35 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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