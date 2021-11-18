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من برنامج: المسائية

السودان.. قتلى وجرحي في مظاهرات رافضة لقرارات البرهان

أكدت مصادر طبية سودانية للجزيرة مباشر مقتل 8 مدنيين على الأقل جراء فض قوات الأمن بالقوة مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
18/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202108:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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