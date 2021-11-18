أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم حيث قُتل 11 متظاهرًا على الأقل ،أمس الأربعاء، كما ذكر شاهد.
02:02:49
السودان.. قتلى وجرحي في مظاهرات رافضة لقرارات البرهان
أكدت مصادر طبية سودانية للجزيرة مباشر مقتل 8 مدنيين على الأقل جراء فض قوات الأمن بالقوة مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
18/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202108:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد