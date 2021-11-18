الأزمة السياسية تواصل فرض نفسها على المشهد السوداني

أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، تزمنا مع انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، في حين بحثت مبعوثة أمريكية مع رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة “سبل استعادة الانتقال الديمقراطي”.