أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، تزمنا مع انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، في حين بحثت مبعوثة أمريكية مع رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة “سبل استعادة الانتقال الديمقراطي”.
58:41
الأزمة السياسية تواصل فرض نفسها على المشهد السوداني
التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، بوزيرة خارجية السودان في الحكومة المنحلة مريم الصادق المهدي وشددت على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي بموجب الوثيقة الدستورية.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد