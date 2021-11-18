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البث الحي
58:41
من برنامج: المسائية

الأزمة السياسية تواصل فرض نفسها على المشهد السوداني

التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، بوزيرة خارجية السودان في الحكومة المنحلة مريم الصادق المهدي وشددت على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي بموجب الوثيقة الدستورية.
17/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية

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المسائية

فايزر.. اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد كورونا

مدة الفيديو 06 minutes 46 seconds

بالخطأ.. تسريب وثائق سرية عن الجيش الإسرائيلي

مدة الفيديو 06 minutes 31 seconds

استشهاد فلسطيني في مدينة طوباس بالضفة الغربية

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معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

مدة الفيديو 14 minutes 37 seconds
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حول هذه القصة

انطلاق “مليونية 17 نوفمبر”.. السودان يغلق الجسور ومبعوثة أمريكية تلتقي حمدوك

أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، تزمنا مع انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، في حين بحثت مبعوثة أمريكية مع رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة “سبل استعادة الانتقال الديمقراطي”.

Published On 17/11/2021
السودان 17 نوفمبر

لحظة بلحظة: تطورات الأوضاع في السودان

أكدت مصادر طبية سودانية للجزيرة مباشر مقتل 8 مدنيين على الأقل جراء فض قوات الأمن بالقوة مظاهرات رافضة لقرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Published On 17/11/2021
من برنامج: المسائية

أكاديمي يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة

تصدر الأكاديمي هنود أبيا كدوف المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة، والتي تعهد مجلس السيادة الجديد بتشكيلها بعد معلومات بأن رئيس وزراء الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك لن يشكل الحكومة الجديدة.

من برنامج: ديوان السودان

اسم هنود أبيا كدوف يتصدر مواقع التواصل السودانية

تردد اسم هنود أبيا كدوف بين حسابات مواقع التواصل السودانية بعدما كشفت مصادر سودانية للجزيرة بأنه يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي تعهد مجلس السيادة الجديد بتكوينها خلال أيام.

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