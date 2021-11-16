11:08

من برنامج: المسائية منظمات حقوقية تصف احتجاز الداعية صلاح سلطان في مصر بالإخفاء القسري

وصفت 15 منظمة حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، ظروف احتجاز السلطات المصرية للداعية صلاح سلطان بأنها “ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

المصدر : الجزيرة مباشر