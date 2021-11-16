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من برنامج: المسائية

منظمات حقوقية تصف احتجاز الداعية صلاح سلطان في مصر بالإخفاء القسري

وصفت 15 منظمة حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، ظروف احتجاز السلطات المصرية للداعية صلاح سلطان بأنها “ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
16/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202109:46 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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السيسي و”حرية التعبير”.. وفاة طبيب داخل محبسه بالإهمال الطبي واعتقال أقارب الناشط محمد سلطان (فيديو)

تزامن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حرية التعبير وحق المعارضة، أمس الثلاثاء، مع وفاة طبيب معتقل وحملة اعتقالات شملت أفرادا من عائلة الناشط الأمريكي المصري المعارض محمد سلطان.

Published On 17/2/2021
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