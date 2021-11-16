قالت 15 منظمة حقوقية اليوم الإثنين إن السلطات المصرية تحتجز الداعية والقيادي السابق في تحالف دعم الشرعية صلاح سلطان بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.
11:08
منظمات حقوقية تصف احتجاز الداعية صلاح سلطان في مصر بالإخفاء القسري
وصفت 15 منظمة حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، ظروف احتجاز السلطات المصرية للداعية صلاح سلطان بأنها “ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
16/11/2021-|آخر تحديث: 16/11/202109:46 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد