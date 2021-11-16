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من برنامج: المسائية

ليبيا.. وقف ترشح سيف القذافي وخليفة حفتر للرئاسة

طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى حين مثولهما للتحقيق، وحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك.
15/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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