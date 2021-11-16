ليبيا.. وقف ترشح سيف القذافي وخليفة حفتر للرئاسة

كشف يوسف المنقوش رئيس الأركان الليبي الأسبق أن الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها، في ديسمبر المقبل، ليست مهمة في حد ذاتها وأن الأهم هو القبول بنتائجها من قبل جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.