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من برنامج: المسائية ليبيا.. إغلاق مراكز انتخابية احتجاجا على ترشح نجل القذافي

سادت حالة من الرفض بعض الأوساط الليبية عقب قبول مفوضية الانتخابات قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وقام عدد من السكان المحتجين على ترشح القذافي بإغلاق عدد من المراكز الانتخابية

المصدر : الجزيرة مباشر