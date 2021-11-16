أكد اللواء إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة أن ترشح سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي “أضحوكة وألعوبة أمام الشعب الليبي وإعادة لمنظومة القذافي”.
43:51
ليبيا.. إغلاق مراكز انتخابية احتجاجا على ترشح نجل القذافي
سادت حالة من الرفض بعض الأوساط الليبية عقب قبول مفوضية الانتخابات قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وقام عدد من السكان المحتجين على ترشح القذافي بإغلاق عدد من المراكز الانتخابية
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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