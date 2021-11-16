أكاديمي يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة

أكدت وزارة الصحة في الحكومة السودانية المنحلة، ولجنة أطباء السودان المركزية مقتل 5 متظاهرين خلال تفريق قوات الامن لمتظاهرين ضد قرارات قائد الجيش الفريق البرهان، كما أعلنت الشرطة عن إصابة 39 من أفرادها