عقدت قوى سياسية سودانية من بينها الحرية والتغيير المجلس المركزي والميثاق الوطني اجتماعا في الخرطوم اتفقوا خلاله على تكوين جبهة وطنية لاستعادة السلطة المدنية، وحملت الانقلابيين أحداث عنف 13 نوفمبر.
45:04
أكاديمي يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة
تصدر الأكاديمي هنود أبيا كدوف المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة، والتي تعهد مجلس السيادة الجديد بتشكيلها بعد معلومات بأن رئيس وزراء الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك لن يشكل الحكومة الجديدة.
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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