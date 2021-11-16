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من برنامج: المسائية

أكاديمي يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة

تصدر الأكاديمي هنود أبيا كدوف المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة، والتي تعهد مجلس السيادة الجديد بتشكيلها بعد معلومات بأن رئيس وزراء الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك لن يشكل الحكومة الجديدة.
16/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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