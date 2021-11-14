نددت الولايات المتحدة ودول أوربية بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، بينما أعلنت السلطات هناك أنها ستغلق جسور الخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني.
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قتلى وجرحي في تظاهرات ضد قرارات قائد الجيش السوداني
أكدت وزارة الصحة في الحكومة السودانية المنحلة، ولجنة أطباء السودان المركزية مقتل 5 متظاهرين خلال تفريق قوات الامن لمتظاهرين ضد قرارات قائد الجيش الفريق البرهان، كما أعلنت الشرطة عن إصابة 39 من أفرادها
14/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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