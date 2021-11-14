قتلى وجرحي في تظاهرات ضد قرارات قائد الجيش السوداني

أعلنت قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، في السودان عن دعمها لحراك الجماهير في 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رفضا لقرارات البرهان والتمسك التام بعدم التفاوض مع من وصفوهم بـ”الانقلابيين”.