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من برنامج: المسائية

قتلى وجرحي في تظاهرات ضد قرارات قائد الجيش السوداني

أكدت وزارة الصحة في الحكومة السودانية المنحلة، ولجنة أطباء السودان المركزية مقتل 5 متظاهرين خلال تفريق قوات الامن لمتظاهرين ضد قرارات قائد الجيش الفريق البرهان، كما أعلنت الشرطة عن إصابة 39 من أفرادها
14/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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ليبيا.. مفوضية الانتخابات تواصل استقبال طلبات الترشح

مدة الفيديو 15 minutes 19 seconds

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تنديد غربي بتشكيل مجلس السيادة الجديد والسودان يغلق الجسور تحسبا لمظاهرات حاشدة

نددت الولايات المتحدة ودول أوربية بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، بينما أعلنت السلطات هناك أنها ستغلق جسور الخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني.

Published On 13/11/2021

بعد تشكيل مجلس سيادة جديد بالسودان.. تجمع المدنيين يؤكد استمرار “المقاومة” والأمم المتحدة: التطورات مقلقة للغاية

أثار قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو نائبا، رفضا محليا وقلقا أمميا، وسط دعوات للإفراج عن المعتقلين والعودة عن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول.

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بين الرفض والتأييد.. تباين آراء السودانيين بعد تشكيل مجلس سيادة جديد (فيديو)

قال بشرى الفكي المتحدث باسم التجمع المهني السوداني إن قرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة جديد لا يخص إلا قادة المكون العسكري فقط وأنه قرار غير ملزم بالنسبة للشعب السوداني.

Published On 11/11/2021
من برنامج: المسائية

السودان.. الحرية والتغيير تعلن عن دعمها لحراك الجماهير

أعلنت قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، في السودان عن دعمها لحراك الجماهير في 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رفضا لقرارات البرهان والتمسك التام بعدم التفاوض مع من وصفوهم بـ”الانقلابيين”.

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