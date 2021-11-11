قال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، إن مكاسب الجزيرة لم تتحقق بلا ثمن وأن ذكرى “شهدائها عزيزة في قلوبنا ولا ننسى المعتقلين في السجون المصرية”.
18:41
مئة يوم على اعتقال السلطات المصرية للصحفي ربيع الشيخ
مرت 100 يوم على اعتقال السلطات المصرية للصحفي بالجزيرة مباشر ربيع الشيخ بمطار القاهرة، وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسه لنشره أخبار كاذبة، لينضم إلى رفاقه هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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