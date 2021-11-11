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البث الحي
18:41
من برنامج: المسائية

مئة يوم على اعتقال السلطات المصرية للصحفي ربيع الشيخ

مرت 100 يوم على اعتقال السلطات المصرية للصحفي بالجزيرة مباشر ربيع الشيخ بمطار القاهرة، وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسه لنشره أخبار كاذبة، لينضم إلى رفاقه هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس الزميل هشام عبد العزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي في قناة الجزيرة مباشر 45 يوما، لتتجاوز مدة حبسه الاحتياطي العامين وأربعة أشهر بعد اعتقاله في مطار القاهرة منتصف 2019.

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مصر.. اعتقال الصحفي في قناة “الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ

ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة القبض على ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، وذلك فور وصوله مطار القاهرة الدولي لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قادما من العاصمة القطرية الدوحة، الأحد الماضي.

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