مئة يوم على اعتقال السلطات المصرية للصحفي ربيع الشيخ

قال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، إن مكاسب الجزيرة لم تتحقق بلا ثمن وأن ذكرى “شهدائها عزيزة في قلوبنا ولا ننسى المعتقلين في السجون المصرية”.