دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الهيئة المدنية للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية احتجاجا على السير في العملية الانتخابية من دون التوافق على قوانين الانتخابات.
15:19
ليبيا.. مفوضية الانتخابات تواصل استقبال طلبات الترشح
تواصل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوزيع البطاقات على الناخبين، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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