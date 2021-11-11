تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
15:19
من برنامج: المسائية

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تواصل استقبال طلبات الترشح

تواصل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوزيع البطاقات على الناخبين، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

مئة يوم على اعتقال السلطات المصرية للصحفي ربيع الشيخ

مدة الفيديو 18 minutes 41 seconds

الإضراب العام يشل أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التونسية

مدة الفيديو 20 minutes 28 seconds

السودان.. الحرية والتغيير تعلن عن دعمها لحراك الجماهير

مدة الفيديو 46 minutes 28 seconds

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب عام في مدينة عقارب

مدة الفيديو 44 minutes 15 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

مئة يوم على اعتقال السلطات المصرية للصحفي ربيع الشيخ

مدة الفيديو 18 minutes 41 seconds

الإضراب العام يشل أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التونسية

مدة الفيديو 20 minutes 28 seconds

السودان.. الحرية والتغيير تعلن عن دعمها لحراك الجماهير

مدة الفيديو 46 minutes 28 seconds

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب عام في مدينة عقارب

مدة الفيديو 44 minutes 15 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

ليبيا.. المشري يدعو للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الهيئة المدنية للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية احتجاجا على السير في العملية الانتخابية من دون التوافق على قوانين الانتخابات.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن باب الترشح للرئاسية سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للبرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. بدء قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تليها انتخابات تشريعية في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. جدل حول مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي

يتواصل الجدل حول مبادرة قدمها عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي تحت عنوان مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي كمحاولة لحسم الجدل القائم بشأن انجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات الليبية.

المزيد من البرامج
الأكثر قراءة