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البث الحي
20:28
من برنامج: المسائية

الإضراب العام يشل أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التونسية

شل الإضراب العام، الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل، أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس احتجاجا على التصدي الأمني لتحركات الأهلي الرافضين لإعادة فتح مكب للنفايات في المدينة.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

أزمة النفايات في تونس.. تصاعد احتجاجات “عقارب” والشرطة تواجهها بقنابل الغاز (فيديو)

تجمع محتجون وسط مدينة عقارب، في محافظة صفاقس جنوبي تونس، اليوم الخميس، ثم توجهوا نحو مكب للنفايات رفضا لإعادة فتحه بعد إغلاقه نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينما أطلقت عليهم الشرطة قنابل الغاز.

Published On 11/11/2021
من برنامج: بعد منتصف الليل

أزمة عقارب.. كيف ترى مسارات الأزمة الحالية في تونس؟

تواصلت في مدينة عقارب التونسية المظاهرات احتجاجا على إعادة فتح مكب النفايات بالمدينة، وعلى قمع السلطات الأمنية ضد المحتجين السلميين في المدينة، وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين.

من برنامج: المسائية

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب عام في مدينة عقارب

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب عام في مدينة عقارب احتجاجا على ما وصفه بالحصار الأمني المفروض على البلدة، وذلك على خلفية المواجهات بين المحتجين الرافضين لإعادة فتح مكب النفايات وقوات الأمن.

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