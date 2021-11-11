الإضراب العام يشل أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التونسية

تجمع محتجون وسط مدينة عقارب، في محافظة صفاقس جنوبي تونس، اليوم الخميس، ثم توجهوا نحو مكب للنفايات رفضا لإعادة فتحه بعد إغلاقه نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينما أطلقت عليهم الشرطة قنابل الغاز.