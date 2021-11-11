تجمع محتجون وسط مدينة عقارب، في محافظة صفاقس جنوبي تونس، اليوم الخميس، ثم توجهوا نحو مكب للنفايات رفضا لإعادة فتحه بعد إغلاقه نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينما أطلقت عليهم الشرطة قنابل الغاز.
20:28
الإضراب العام يشل أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التونسية
شل الإضراب العام، الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل، أغلب مناحي الحياة بمدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس احتجاجا على التصدي الأمني لتحركات الأهلي الرافضين لإعادة فتح مكب للنفايات في المدينة.
11/11/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد