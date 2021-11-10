قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت مغالطات ومخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب.
17:49
ليبيا.. المشري يدعو للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الهيئة المدنية للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية احتجاجا على السير في العملية الانتخابية من دون التوافق على قوانين الانتخابات.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:39 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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