تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
17:49
من برنامج: المسائية

ليبيا.. المشري يدعو للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الهيئة المدنية للاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية احتجاجا على السير في العملية الانتخابية من دون التوافق على قوانين الانتخابات.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:39 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب عام في مدينة عقارب

مدة الفيديو 44 minutes 15 seconds

السودان.. مطالب دولية بضرورة عودة عبد الله حمدوك لمنصبه

مدة الفيديو 42 minutes 30 seconds

الولايات المتحدة.. 3 مسلمين يقاضون مكتب التحقيقات الفيدرالي

مدة الفيديو 10 minutes 06 seconds

أسبوعان على قرارات البرهان.. السودان إلى أين؟

مدة الفيديو 58 minutes 48 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب عام في مدينة عقارب

مدة الفيديو 44 minutes 15 seconds

السودان.. مطالب دولية بضرورة عودة عبد الله حمدوك لمنصبه

مدة الفيديو 42 minutes 30 seconds

الولايات المتحدة.. 3 مسلمين يقاضون مكتب التحقيقات الفيدرالي

مدة الفيديو 10 minutes 06 seconds

أسبوعان على قرارات البرهان.. السودان إلى أين؟

مدة الفيديو 58 minutes 48 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

خالد المشري: القوانين المتعلقة بالانتخابات الليبية تضمنت مخالفات

قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت مغالطات ومخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب.

من برنامج: المسائية

ليبيا.. خالد المشري يقترح تبني خريطة طريق للانتخابات

اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تبني خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

من برنامج: بعد منتصف الليل

الانتخابات الليبية.. برأيك ما التوقعات والتحديات؟

أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المزيد من البرامج
الأكثر قراءة