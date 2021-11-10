تواصلت في مدينة عقارب التونسية اليوم الأربعاء المظاهرات احتجاجا على إعادة فتح مكب النفايات بالمدينة، وعلى “قمع السلطات الأمنية ضد المحتجين السلميين في المدينة” بحسب المتظاهرين.
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تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب عام في مدينة عقارب
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب عام في مدينة عقارب احتجاجا على ما وصفه بالحصار الأمني المفروض على البلدة، وذلك على خلفية المواجهات بين المحتجين الرافضين لإعادة فتح مكب النفايات وقوات الأمن.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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