كشف ياسر عبد الرحيم، أحد ضحايا التجسس من قبِل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، سبب إلقاء الضوء على قضيتهم وإصرارهم على مواصلة المسار القضائي والقانوني الذي بدأ قبل نحو 15 عامًا.
10:06
الولايات المتحدة.. 3 مسلمين يقاضون مكتب التحقيقات الفيدرالي
اتهم 3 مسلمين من ولاية كاليفورنيا في دعوى أمام المحكمة العليا الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس عليهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بسبب دينهم ومعتقداتهم وذلك بإدخال مخبر في عدد من المساجد.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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