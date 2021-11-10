الولايات المتحدة.. 3 مسلمين يقاضون مكتب التحقيقات الفيدرالي

كشف ياسر عبد الرحيم، أحد ضحايا التجسس من قبِل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، سبب إلقاء الضوء على قضيتهم وإصرارهم على مواصلة المسار القضائي والقانوني الذي بدأ قبل نحو 15 عامًا.