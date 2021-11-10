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من برنامج: المسائية

السودان.. مطالب دولية بضرورة عودة عبد الله حمدوك لمنصبه

التقى سفراء بريطانيا وأمريكا والنرويج بالسودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالب السفراء بضرورة العودة للوثيقة الدستورية وعودة عبد الله حمدوك إلى منصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق الشراكة.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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ليبيا.. المشري يدعو للاعتصام أمام مفوضية الانتخابات

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حول هذه القصة

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بمناطق سيطرة الحكومة، والقيادي في تجمع المهنيين السودانيين الدكتور محمد يوسف المصطفى

قيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان: المكون العسكري هو المسؤول عن فض الشراكة مع المدنيين (فيديو)

قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بمناطق سيطرة الحكومة إن الحل الوحيد للأزمة الحالية في البلاد هو إلغاء كافة قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وعودة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

Published On 9/11/2021
من برنامج: المسائية

أسبوعان على قرارات البرهان.. السودان إلى أين؟

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار “حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ”، وإن ما قام به ليس انقلابا، مشددا على أن لن يكون جزءا في أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية

منها عودة حمدوك.. دول “الترويكا” تبلغ البرهان 5 خطوات لحل أزمة السودان

أبلغت دول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، الثلاثاء، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، 5 خطوات لاستئناف الانتقال الديمقراطي بالبلاد، منها عودة عبد الله حمدوك، لمنصبه.

Published On 9/11/2021
من برنامج: ديوان السودان

قائد الجيش السوداني ينفي قيامه بانقلاب

نفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قيامه بانقلاب، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية، وقال إن القيادة تجري مباحثات لتكوين حكومة كفاءات مدنية.

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