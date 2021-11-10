السودان.. مطالب دولية بضرورة عودة عبد الله حمدوك لمنصبه

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار “حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ”، وإن ما قام به ليس انقلابا، مشددا على أن لن يكون جزءا في أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية