قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بمناطق سيطرة الحكومة إن الحل الوحيد للأزمة الحالية في البلاد هو إلغاء كافة قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وعودة الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.
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السودان.. مطالب دولية بضرورة عودة عبد الله حمدوك لمنصبه
التقى سفراء بريطانيا وأمريكا والنرويج بالسودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالب السفراء بضرورة العودة للوثيقة الدستورية وعودة عبد الله حمدوك إلى منصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق الشراكة.
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:43 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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