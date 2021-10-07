أثار المتحور الجديد من فيروس كورونا سخرية رواد منصات التواصل بعدما قالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب باهتمام متحورا جديدا يعرف باسم (مو) ظهر لأول مرة في كولومبيا في يناير/كانون الأول 2021.
05:15
من برنامج: المسائية
الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر في التصدي لكورونا
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشددة على أنه لم يتم السيطرة على الوباء بعد، وأفادت برصد 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال أسبوع.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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