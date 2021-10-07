05:15

من برنامج: المسائية الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر في التصدي لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشددة على أنه لم يتم السيطرة على الوباء بعد، وأفادت برصد 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال أسبوع.

المصدر : الجزيرة مباشر