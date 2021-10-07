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من برنامج: المسائية

الصحة العالمية: لم نتخط مرحلة الخطر في التصدي لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشددة على أنه لم يتم السيطرة على الوباء بعد، وأفادت برصد 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة في العالم خلال أسبوع.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية

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08:14

وفد حماس في القاهرة يلتقي رئيس المخابرات المصرية

13:11

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27:35

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52:00
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من برنامج: المسائية

منظمة الصحة العالمية تعلن أمان وفاعلية اللقاحات الصينية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أمانهما وفعاليتهما ضد فيروس كورونا، غير أنهما لا يزالان بحاجة إلى مزيد من البيانات فيما يتعلق بالمسنين والذين يعانون أمراضا أخرى.

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