“الحرية والتغيير” يطالب بانتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين

الأغرب في جدل الشارع السوداني المنقسم على أي قضية أن البعض تعامل مع أخبار الخلايا الإرهابية بمزيد من بالازدراء والتشكيك، والتعامل أحياناً مع الرصاص المنهمر باستهتار