تتجدد الخلافات بين جناحي الحكم في السودان، وسط أزمة طلب كبير على الخبز ظهرت بالخرطوم اليوم الخميس مع استمرار غلق الطريق القومي بين الخرطوم وميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
27:35
من برنامج: المسائية
“الحرية والتغيير” يطالب بانتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين
أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، على ضرورة انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين كسبيل لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد ولتعزيز التحول الديمقراطي المدني.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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