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27:35

من برنامج: المسائية

“الحرية والتغيير” يطالب بانتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين

أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، على ضرورة انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين كسبيل لحل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد ولتعزيز التحول الديمقراطي المدني.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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محكمة إسرائيلية تسمح لليهود بأداء “صلاة صامتة” في المسجد الأقصى

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الأمن التونسي يقتحم مقر قناة “الزيتونة” ويتلف محتوياته

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القضاء السوداني يلغي قرارات للجنة تفكيك النظام السابق

أصدرت السلطات القضائية المختصة في السودان قرارا أبطلت بموجبه قرارات سابقة للجنة المكلفة بتفكيك النظام المعزول، وكانت اللجنة قد عزلت مئات القضاه وأكثر من 300 من وكلاء النيابة العامة في السودان.

ياسر عرمان: قضايا سياسية وأمنية تحول دون تسليم القوات المسلحة السلطة للمكون المدني السوداني (فيديو)

قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحريرالسودان لقطاع الشمال إن هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني

4/10/2021
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