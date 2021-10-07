تباينت مواقف كل مدير قناة الزيتونة، سامي الصيد، ورئيس هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، بخصوص الأسباب الحقيقية وراء إغلاق قناة الزيتونة في تونس.
52:00
من برنامج: المسائية
الأمن التونسي يقتحم مقر قناة “الزيتونة” ويتلف محتوياته
أعلنت قناة الزيتونة التونسية اقتحام قوات الأمن لمقرها في العاصمة تونس، وإتلاف تجهيزات المقر، وأضافت القناة أن الاقتحام جرى بوجود أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
7/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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