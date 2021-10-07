الأمن التونسي يقتحم مقر قناة “الزيتونة” ويتلف محتوياته

تباينت مواقف كل مدير قناة الزيتونة، سامي الصيد، ورئيس هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري، النوري اللجمي، بخصوص الأسباب الحقيقية وراء إغلاق قناة الزيتونة في تونس.