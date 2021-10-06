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من برنامج: المسائية

ليبيا.. الأعلى للدولة يرفض إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات

استنكر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر، إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن القانون تم إقراره دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص اتفاق الصخيرات 2015.
6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202108:20 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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هل تعود ليبيا للمربع الأول بعد سحب البرلمان الثقة من الحكومة وردود الفعل الرافضة؟

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، مؤكدا أن 89 نائبًا من أصل 113 نائبًا حاضرين في طبرق شرق البلاد، صوّتوا على سحب الثقة.

ليبيا.. لماذا اعترض المجلس الأعلى للدولة على إقرار البرلمان قانون الانتخابات الرئاسية؟

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له أمس الخميس قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه الخطوة.

10/9/2021
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