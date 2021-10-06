أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للبلاد.
18:21
من برنامج: المسائية
ليبيا.. الأعلى للدولة يرفض إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات
استنكر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر، إعلان مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن القانون تم إقراره دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص اتفاق الصخيرات 2015.
6/10/2021-|آخر تحديث: 6/10/202108:20 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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