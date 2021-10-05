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48:56

من برنامج: المسائية

ياسر عرمان: تجارب الانتقال الديمقراطي عادة ما تكون صعبة

قال ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، إن قوى الحرية والتغيير مطلوب منها إحداث إصلاح داخلي والحوار مع جبهات سياسية وعسكرية سودانية، مضيفا أن تجارب الانتقال الديمقراطي عادة تكون صعبة.
5/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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السودان.. مستشار حمدوك يقر بالتقصير في إقامة مؤسسات الحكم المدني وصعوبة توحيد الجيش (فيديو)

كشف ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أن المحاولة الانقلابية التي جرت أمس الثلاثاء هي أول انقلاب يتم القبض على قادته أثناء تنفيذ المحاولة ويختلف عن الانقلابات السابقة.

22/9/2021
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