أعلنت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء عن مقتل جندي و4 من أعضاء “خلية إرهابية” وقع معها تبادل إطلاق نار أمس الإثنين أثناء مداهمة مقرها في جنوبي العاصمة الخرطوم.
48:56
من برنامج: المسائية
ياسر عرمان: تجارب الانتقال الديمقراطي عادة ما تكون صعبة
قال ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني، إن قوى الحرية والتغيير مطلوب منها إحداث إصلاح داخلي والحوار مع جبهات سياسية وعسكرية سودانية، مضيفا أن تجارب الانتقال الديمقراطي عادة تكون صعبة.
5/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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