أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مجمع سجون في بلاده على الطراز الأمريكي خلال أيام، وقال ستكون هناك إعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جدًا.
36:37
من برنامج: المسائية
الكشف عن أكبر مجمع سجون في مصر
كشفت وكالة سند للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، عن تفاصيل إنشاء أكبر مجمع للسجون في مصر والمزمع افتتاحه قريبا، يأتي هذا في ظل إعلان الرئيس المصري لاستراتيجية لحقوق الانسان، وإنشاء سجون تراعي حقوق السجناء.
5/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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