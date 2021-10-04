أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم: الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، اللذان يواصلان الإضراب لأكثر من شهرين ويواجهان ظروفًا صحية خطيرة.
13:58
من برنامج: المسائية
محكمة إسرائيلية توجه تهمة الهروب لأسرى نفق الحرية
قدم الادعاء العام الإسرائيلي أمام محكمة الناصرة المركزية لوائح الاتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الشهر الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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