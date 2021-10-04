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13:58

من برنامج: المسائية

محكمة إسرائيلية توجه تهمة الهروب لأسرى نفق الحرية

قدم الادعاء العام الإسرائيلي أمام محكمة الناصرة المركزية لوائح الاتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا الشهر الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

الفرار من جلبوع يعيد قضية الأسرى للواجهة وغليان بسجن عوفر مع تصاعد القمع والتنكيل

حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أيهم فؤاد كممجي ومناضل يعقوب انفيعات اللذين تم إعادة اعتقالهما في جنين فجر اليوم وأسرى جلبوع الأربعة المُعاد اعتقالهم.

19/9/2021
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