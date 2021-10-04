قال عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد، اليوم الأحد، إنه سيُسمح لنساء أفغانستان بالدراسة في الجامعات، لكن الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي سيكون إلزاميا.
19:18
من برنامج: المسائية
ما التحديات التي تواجه التعليم في أفغانستان؟
أكد القائم بأعمال وزير التعليم الأفغاني مولوي نور الله منير، أن الحكومة ستسمح للمرأة بمواصلة التعليم بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية لا تقر منع المرأة من التعليم.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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