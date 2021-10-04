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19:18

من برنامج: المسائية

ما التحديات التي تواجه التعليم في أفغانستان؟

أكد القائم بأعمال وزير التعليم الأفغاني مولوي نور الله منير، أن الحكومة ستسمح للمرأة بمواصلة التعليم بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية لا تقر منع المرأة من التعليم.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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فرنسا.. فصل مدرس لإشادته بحركة طالبان

فصلت إدارة إحدى المدارس بمدينة نانسي الفرنسية، أحد أساتذتها من العمل، على خلفيته نشره مدونة عبر حسابه على “فيسبوك” تشيد بحركة “طالبان” الأفغانية.

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