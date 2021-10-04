ما التحديات التي تواجه التعليم في أفغانستان؟

قال عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد، اليوم الأحد، إنه سيُسمح لنساء أفغانستان بالدراسة في الجامعات، لكن الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي سيكون إلزاميا.