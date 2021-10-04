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من برنامج: المسائية

السودان.. لماذا اشترط مجلس السيادة استبعاد العضو محمد الفكي؟

تتصاعد الحرب الكلامية بين البرهان وحميدتي من جانب ومحمد الفكي من جانب آخر، بعد رد محمد الفكي على البرهان نافيا أن يكون الجيش وصيا على السودانيين، واتهامه بتنفيذ انقلاب أبيض.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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33:05
(الجزيرة)

تفجير يـستهدف مسؤولين وقادة من حركة طالبان

06:46
(الجزيرة)

ما التحديات التي تواجه التعليم في أفغانستان؟

19:18
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15:46
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أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، صلاح مناع، أن الشرطة ستواصل عملية تأمين مواقع اللجنة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوة المشتركة التي تضم قوات نظامية الانسحاب من 22 موقعا.

26/9/2021
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