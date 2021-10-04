قال القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن الشراكة بين المكون المدني والعسكري في مجلس السيادة حقنت دماء السودانيين، ولكن الوثيقة الدستورية اخترقت ومزقت.
22:51
من برنامج: المسائية
السودان.. لماذا اشترط مجلس السيادة استبعاد العضو محمد الفكي؟
تتصاعد الحرب الكلامية بين البرهان وحميدتي من جانب ومحمد الفكي من جانب آخر، بعد رد محمد الفكي على البرهان نافيا أن يكون الجيش وصيا على السودانيين، واتهامه بتنفيذ انقلاب أبيض.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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