22:51

من برنامج: المسائية السودان.. لماذا اشترط مجلس السيادة استبعاد العضو محمد الفكي؟

تتصاعد الحرب الكلامية بين البرهان وحميدتي من جانب ومحمد الفكي من جانب آخر، بعد رد محمد الفكي على البرهان نافيا أن يكون الجيش وصيا على السودانيين، واتهامه بتنفيذ انقلاب أبيض.

المصدر : الجزيرة مباشر