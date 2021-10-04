Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
33:05

من برنامج: المسائية

السودان.. البرهان وحميدتي يرهنان احتواء الأزمة بإبعاد محمد الفكي

رهن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، احتواء الازمة مع المكون المدني بإبعاد عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان من أي اجتماع لمجلسي السيادة.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

السودان.. لماذا اشترط مجلس السيادة استبعاد العضو محمد الفكي؟

22:51
(الجزيرة)

تفجير يـستهدف مسؤولين وقادة من حركة طالبان

06:46
(الجزيرة)

ما التحديات التي تواجه التعليم في أفغانستان؟

19:18
(الجزيرة)

الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا للتشاور

15:46
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

السودان.. لماذا اشترط مجلس السيادة استبعاد العضو محمد الفكي؟

22:51
(الجزيرة)

تفجير يـستهدف مسؤولين وقادة من حركة طالبان

06:46
(الجزيرة)

ما التحديات التي تواجه التعليم في أفغانستان؟

19:18
(الجزيرة)

الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا للتشاور

15:46
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

جبريل إبراهيم: فئة صغيرة اختطفت الثورة السودانية واحتكرت السلطة

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، إن أكثر من 73 فصيلا وقعوا على ميثاق الحرية والتغيير، لكن فئة قليلة من هذه القوى اختطفت الثورة واحتكرت السلطة، وهو ما أدى إلى إضعاف الحكومة.

المزيد من البرامج

السودان.. كيف ستتطور الأوضاع مع المظاهرات المطالبة بالحكم المدني؟

(الجزيرة)

السودان.. لماذا اشترط مجلس السيادة استبعاد العضو محمد الفكي؟

(الجزيرة)

تفجير يـستهدف مسؤولين وقادة من حركة طالبان

(الجزيرة)

ما التحديات التي تواجه التعليم في أفغانستان؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لارش فيلكس.. مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد “محترقا” في حادث مروع (فيديو)

رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (رويترز)

حقوقي فرنسي ردا على ماكرون: العثمانيون لم يقتلوا الجزائريين ولم يلقوا بهم أحياء من الطائرات (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة ما قبل المدرسة.. بحث جديد يكشف عن مبالغة في تقدير فهم الأطفال لعقول الكبار

في مرحلة ما قبل المدرسة تزداد مفردات الطفل بسرعة من حوالى 50 كلمة إلى عدة آلاف من الكلمات.(غيتي)

ولادة فوق المحيط.. طفل مغربي يبصر النور على متن طائرة تركية متجهة إلى أمريكا (فيديو)

ولادة طفل على متن طائرة تركية متجهة إلى شيكاغو (الأناضول)