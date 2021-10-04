قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، إن أكثر من 73 فصيلا وقعوا على ميثاق الحرية والتغيير، لكن فئة قليلة من هذه القوى اختطفت الثورة واحتكرت السلطة، وهو ما أدى إلى إضعاف الحكومة.
33:05
من برنامج: المسائية
السودان.. البرهان وحميدتي يرهنان احتواء الأزمة بإبعاد محمد الفكي
رهن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، احتواء الازمة مع المكون المدني بإبعاد عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان من أي اجتماع لمجلسي السيادة.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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