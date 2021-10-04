15:46

من برنامج: المسائية الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا للتشاور

أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس من أجل التشاور، وذلك عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفت رسميا بالمسيئة، طعن من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي.

المصدر : الجزيرة مباشر