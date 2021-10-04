أقرت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم الأربعاء بدفن عتاد عسكري أجريت عليه اختبارات نووية في مواقع بالصحراء الجزائرية خلال ست سنوات من التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
15:46
من برنامج: المسائية
الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا للتشاور
أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس من أجل التشاور، وذلك عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفت رسميا بالمسيئة، طعن من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي.
4/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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