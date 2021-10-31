قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الأحد، إن استقالته من الحكومة “غير واردة”، وذلك عقب الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض على خلفية تصريحاته عن حرب اليمن.
41:33
عبد الله بو حبيب: حجب الثقة عن الحكومة اللبنانية غير وارد
قال عبد الله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني “إن حجب الثقة غير وارد في الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، ونريد أن نعالج الأزمة الراهنة مع السعودية جراء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي”.
31/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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