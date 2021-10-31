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من برنامج: المسائية

عبد الله بو حبيب: حجب الثقة عن الحكومة اللبنانية غير وارد

قال عبد الله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني “إن حجب الثقة غير وارد في الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، ونريد أن نعالج الأزمة الراهنة مع السعودية جراء تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي”.
31/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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