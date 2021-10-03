أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنها ستتبنى موقتًا دستورًا يعود تاريخه إلى عام 1964 تضمن فصلا خاصا يمنح المرأة حق التصويت في العمليات الانتخابية التي ستشهدها أفغانستان.
15:00
من برنامج: المسائية
“هيومن رايتس ووتش” تتهم طالبان بفرض قيود على وسائل الإعلام
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حركة طالبان بفرض مزيد من القيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في أفغانستان، وكشفت المنظمة أن وزارة الثقافة التابعة للحركة وزعت لوائح وسائل الاعلام وكانت به أحكام فضفاضة.
3/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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