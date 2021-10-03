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15:00

من برنامج: المسائية

“هيومن رايتس ووتش” تتهم طالبان بفرض قيود على وسائل الإعلام

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حركة طالبان بفرض مزيد من القيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في أفغانستان، وكشفت المنظمة أن وزارة الثقافة التابعة للحركة وزعت لوائح وسائل الاعلام وكانت به أحكام فضفاضة.
3/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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بعد عشرين عاما، يعود الزميل في قناة الجزيرة ماجد عبد الهادي إلى أفغانستان لتغطية التطورات السياسية والميدانية في البلاد، وذلك بعد سيطرة طالبان على كابل بموازاة انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية أغسطس.

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قال عبد السلام ضعيف -القيادي البارز في حركة طالبان والدبلوماسي الأسبق- إن التحدي الذي تواجهه الحركة يمكن تلخيصه في مسألتين، الشرعية الوطنية واستقرار البلاد، فضلًا عن التحدي الاقتصادي.

25/9/2021

من برنامج: المسائية

عبد السلام ضعيف: الشرعية الوطنية والاقتصاد تحديان أمام طالبان

قال عبد السلام ضعيف القيادي البارز في طالبان، إن الحركة تسعى لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده، وخلق علاقات طيبة مع المجتمع الدولي، وتشكيل حكومة شاملة بعد الحكومة المؤقتة الحالية.

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