“هيومن رايتس ووتش” تتهم طالبان بفرض قيود على وسائل الإعلام

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنها ستتبنى موقتًا دستورًا يعود تاريخه إلى عام 1964 تضمن فصلا خاصا يمنح المرأة حق التصويت في العمليات الانتخابية التي ستشهدها أفغانستان.